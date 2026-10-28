Нападающего «Сантоса» Неймара дисквалифицировали на три матча чемпионата Бразилии.

Ранее форвард получил красную карточку во время игры с «Баией». В перерыве встречи при счёте 1:1 бразилец прикрыл рот во время перепалки с полузащитником соперников Родриго Нестором. Дисциплинарный комитет Высшего спортивного суда Бразилии наложил на 34-летнего футболиста двухматчевую дисквалификацию за этот инцидент.

Еще одну игру нападающий пропустит из-за перебора желтых карточек. В первом тайме матча с «Баией» форвард получил девятое предупреждение в текущем сезоне. Из-за дисквалификации Неймар пропустит предстоящие поединки против «Палмейраса», «Ред Булл Брагантино» и «Куритибы».