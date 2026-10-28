Мадридский «Реал» и «Барселона» минувшим летом рассматривали возможность приобретения нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Гарри Кейн globallookpress.com

По информации журналиста, оба испанских гранда проявляли серьёзный интерес к английскому форварду. Однако руководство «Баварии» поблагодарило представителей клубов за внимание к футболисту, но отказалось отпускать своего лидера. В итоге Кейн остался в Мюнхене.

В прошлом сезоне англичанин помог «Баварии» добиться успеха в национальных турнирах. В составе мюнхенского клуба он стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В составе сборной Англии Кейн завоевал бронзовые медали ЧМ-2026.