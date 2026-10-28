Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик и капитан команды Бруну Фернандеш смогли уладить разногласия. По информации журналиста Фабрицио Романо, специалист и полузащитник провели личную встречу, чтобы снять напряжение, возникшее между ними на прошлой неделе.

Майкл Каррик globallookpress.com

Причиной конфликта стала критика со стороны Фернандеша после разгромного поражения «Манчестер Юнайтед» от итальянского «Комо» со счётом 1:4 в Лиге чемпионов. Португалец выразил недовольство тактическими решениями Каррика. В следующем матче чемпионата Англии тренер оставил капитана на скамейке запасных, однако это не помогло команде добиться результата: «красные дьяволы» уступили «Борнмуту» на своём поле со счётом 0:3.

Ожидается, что после примирения Фернандеш вернётся в состав на матч против «Челси», который состоится в Лондоне в субботу, 31 октября.