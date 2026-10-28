Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик и капитан команды Бруну Фернандеш смогли уладить разногласия. По информации журналиста Фабрицио Романо, специалист и полузащитник провели личную встречу, чтобы снять напряжение, возникшее между ними на прошлой неделе.
Причиной конфликта стала критика со стороны Фернандеша после разгромного поражения «Манчестер Юнайтед» от итальянского «Комо» со счётом 1:4 в Лиге чемпионов. Португалец выразил недовольство тактическими решениями Каррика. В следующем матче чемпионата Англии тренер оставил капитана на скамейке запасных, однако это не помогло команде добиться результата: «красные дьяволы» уступили «Борнмуту» на своём поле со счётом 0:3.
Ожидается, что после примирения Фернандеш вернётся в состав на матч против «Челси», который состоится в Лондоне в субботу, 31 октября.