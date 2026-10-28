Главный тренер «Родины» Джонатан Альба прокомментировал поражение команды от «Оренбурга» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Кубка России.

Джонатан Альба globallookpress.com

«Почему пропустили два гола за три минуты? Потеряли концентрацию на важном отрезке в конце игры, когда очки были уже в нашем кармане. Может быть, из‑за огромного желания. Но до последней минуты пытались делать вещи, которые у нас хорошо получались.

В первые 15–20 минут мы неправильно оборонялись и атаковали. Во втором тайме были намного лучше и получилось забить. Было достаточно моментов, чтобы победить. Потеряли очки, которые нам были очень важны», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

«Родина» с 4 очками замыкает квартет после пяти встреч.