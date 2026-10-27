Клуб Первой лиги «Челябинск» официально расторг трудовое соглашение с главным тренером Романом Пилипчуком.

Роман Пилипчук fc-chel.ru

Решение об уходе 59-летнего специалиста было принято по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним команду покидают его ассистенты — Дмитрий Мичков и Иван Пилипчук.

Роман Пилипчук возглавил «Челябинск» в 2024 году. За время его работы клуб добился исторического результата, впервые за 32 года пробившись в Первую лигу.

Сейчас команда располагается на 12-й строчке в таблице чемпионата с 15 очками после 15 игр.

Пилипчук ранее работал с «Шерифом», «Целе», второй командой «Спартака» и минским «Динамо». Также имеет опыт руководства молодежной сборной Таджикистана (U-21).