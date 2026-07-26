Известный специалист Александр Григорян считает, что Сандро Шварц неправильно использует игроков в московском «Динамо» и ему будет сложно достичь успеха в клубе.

Сандро Шварц globallookpress.com

«В "Динамо" собрана плеяда играющих футболистов. Для таких игроков идеальным тренером по ментальности был Марцел Личка. Потом взяли Валерия Карпина, который зациклен на интенсивности и прессинге, что не подходит Тюкавину, Билелло, Артуру, Гладышеву. И вот появился Шварц, зацикленный снова на прессинге. Я скептически отношусь к его перспективам в "Динамо". Там подбор игроков для более разностороннего футбола», — сказал Григорян в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Первый приход Шварца в стан бело‑голубых состоялся с 2020 по 2022 год, тогда команда выиграла бронзу РПЛ и добралась до финала Кубка России. Второй раз немец стал главным тренером «Динамо» перед началом этого сезона и в первом туре сыграл дома вничью с «Крыльями Советов» (0:0).