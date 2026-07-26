Саудовский клуб «Аль-Шабаб» официально объявил о подписании контракта с хорватским защитником Тином Едваем, сообщает клубная пресс-служба.

Тин Едвай globallookpress.com

Финансовые условия и точные сроки соглашения с 30-летним футболистом на данный момент не разглашаются. Последним местом работы хорвата был греческий «Панатинаикос». Ранее в своей карьере Едвай успел поиграть за московский «Локомотив», леверкузенский «Байер» и ряд других европейских команд.

В минувшем сезоне-2025/26 защитник принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил четыре гола. По данным авторитетного аналитического портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хорватского игрока обороны составляет 2 миллиона евро.