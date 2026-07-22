«Истанбул Башакшехир» и «Интер» Турку сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций.
На 16-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Клинтона Джефты.
«Истанбул Башакшехир» сумел сравнять счет на 54-й минуте, отличился Эмин Байрам.
Результат матча
Istanbul BaşakşehirЛига конференций. Квалификация1:1Интер ТуркуЛига конференций. Квалификация
0:1 Clinton Jephta 16' 1:1 Эмин Байрам 54'
Istanbul Başakşehir: Эмин Байрам, Уссейну Ба (Джером Опоку 61'), Михал Карбовник, Оливье Кеман, Юсуф Сари, Эльдор Шомуродов (Дейви Зельке 69'), Иван Брнич (Аббосбек Файзуллаев 61'), Бертуг Йылдырым (Нуну Да Кошта 69'), Muhammed Sengezer, Omer Ali Sahine, Umut Gunes (Берат Оздемир 83')
Интер Турку: Яссе Туоминен (Julius Tauriainen 77'), Clinton Jephta, Alie Conteh (Жан Ботуэ 77'), Loic Essomba (Prosper Ahiabu 64'), Janne-Pekka Laine, Bismark Ampofo (Iiro Jarvinen 89'), Jussi Niska, Ilari Kangasniemi, Luka Kuittinen, Seth Saarinen, Eetu Huuhtanen
Жёлтые карточки: Уссейну Ба 46' — Яссе Туоминен 75', Janne-Pekka Laine 90+2'
Ответный матч между этими командами пройдет 30-го июля в Турку (Финляндия).