«Истанбул Башакшехир» и «Интер» Турку сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

На 16-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Клинтона Джефты.

«Истанбул Башакшехир» сумел сравнять счет на 54-й минуте, отличился Эмин Байрам.

Результат матча

Istanbul Başakşehir Лига конференций. Квалификация 1:1 Интер Турку Лига конференций. Квалификация

0:1 Clinton Jephta 16' 1:1 Эмин Байрам 54'

Istanbul Başakşehir: Эмин Байрам, Уссейну Ба ( Джером Опоку 61' ), Михал Карбовник, Оливье Кеман, Юсуф Сари, Эльдор Шомуродов ( Дейви Зельке 69' ), Иван Брнич ( Аббосбек Файзуллаев 61' ), Бертуг Йылдырым ( Нуну Да Кошта 69' ), Muhammed Sengezer, Omer Ali Sahine, Umut Gunes ( Берат Оздемир 83' )

Интер Турку: Яссе Туоминен ( Julius Tauriainen 77' ), Clinton Jephta, Alie Conteh ( Жан Ботуэ 77' ), Loic Essomba ( Prosper Ahiabu 64' ), Janne-Pekka Laine, Bismark Ampofo ( Iiro Jarvinen 89' ), Jussi Niska, Ilari Kangasniemi, Luka Kuittinen, Seth Saarinen, Eetu Huuhtanen

Жёлтые карточки: Уссейну Ба 46' — Яссе Туоминен 75', Janne-Pekka Laine 90+2'