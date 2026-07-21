«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого одержал крупную домашнюю победу над «Циндао Хайню» в матче 1/8 финала Кубка Китая. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

Гости сумели забить быстрый гол уже на 3-й минуте усилиями Яу Йебоа, однако затем подопечные Слуцкого полностью перехватили инициативу. Главным героем противостояния стал нападающий «Шэньхуа» Луис Асуэ, оформивший хет-трик еще до перерыва (8-я, 17-я и 42-я минуты). Еще один мяч в ворота гостей на 26-й минуте отправил Рафаэл Ратан.

Благодаря этому успеху шанхайский коллектив уверенно вышел в четвертьфинал Кубка Китая.