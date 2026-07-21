Российский тренер Александр Григорян выразил мнение, что Колумбии было по силам создать проблемы сборной Испании, если бы такой матч состоялся на ЧМ-2026.

Александр Григорян globallookpress.com

«Я считаю, что на чемпионате мира было несколько команд, стилистически неудобных для сборной Испании. Эти команды могли бы обыграть испанцев. Например, сборная Колумбии. Она, как и Испания, показывает очень интенсивный футбол с высочайшим уровнем агрессии при великолепной физической готовности и высоком мастерстве в единоборствах», — сказал Григорян «Матч ТВ».