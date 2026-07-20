Как сообщает издание Politico, ФИФА рассматривает вариант с проведением чемпионата мира 2034 года на год позже.

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Напомним, что мундиаль намечен в Саудовской Аравии, а причиной сдвига может стать сильная жара и священный для мусульман месяц Рамадан, который выпадает на эти сроки.

По данным источника, сейчас склоняются к проведению турнира с 12 ноября по 12 декабря.

Не подходят январь и февраль, так как пройдут Зимние ОИ в Солт-Лейк-Сити, а в марте проходит хадже к святым местам ислама.

Напомним, что ФИФА уже сдвигала ЧМ-2022 в Катаре на другие сроки.