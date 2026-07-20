Стамбульский «Бешикташ» заинтересован в переходе уругвайского нападающего саудовского «Аль-Хилаля» Дарвина Нуньеса, сообщает авторитетное турецкое издание Fotomac.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

По информации источника, руководство «черно-белых» уже направило официальное предложение о краткосрочной аренде 27-летнего форварда. Турецкий гранд готов заплатить за годичную аренду игрока 4 миллиона евро. Кроме того, в соглашение планируется включить солидный бонус в размере еще 4 миллионов евро. Эти деньги саудовский клуб получит в том случае, если «Бешикташ» завоюет титул чемпиона Турции, а сам Нуньес сумеет забить более 20 голов за сезон.

Сам футболист изъявил желание покинуть чемпионат Саудовской Аравии из-за дефицита игровой практики, возникшего после кадровых перестановок в составе «Аль-Хилаля». В минувшем сезоне Про-лиги уругваец принял участие всего в 16 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 4 результативные передачи.