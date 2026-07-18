«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел домашнее поражение от «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» в матче 19-го тура китайской Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Команды долго не могли открыть счет, однако в концовке встречи футболисты «Тяньцзинь» сумели вырвать победу. На 75-й минуте точным ударом отметился Шадаш, а на 83-й минуте Альберто Килес закрепил успех своей команды, установив окончательный результат.
Результат матча
Шанхай ШэньхуаШанхай0:2Тяньцзинь Цзиньмэнь ТайгерТяньцзинь
0:1 Xadas 75'
Шанхай Шэньхуа: Вилсон Манафа, Шуай Ян, Чжу Чэньцзе, Гао Тяньи (Ян Цзэсян 64'), Ван Хайцзянь, У Си, Се Пэнфэй (Жуан Карлуш Тейшейра 63'), Чхан Шиничхи, Рафаэл Ратан, Луис Нлаво, Xue Qinghao
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер: Аитор Кордоба Керехета, Ван Цюмин (Ji Shengpan 63'), Ба Дунь (Гуо Хао 63'), Альберто Куилес, Гильерме Шеттине (У Синхань 63'), Се Вэйцзюнь, Huang Jiahui, Xadas, Sun Ming Him, Yang Wei (Wang Xianjun 57'), Yan Bingliang
Жёлтая карточка: Yang Wei 14' (Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер)
По итогам тура «Шанхай Шэньхуа» с 19 набранными очками остался на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Китая. «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», набрав 11 баллов, поднялся на 15-е место в зоне таблицы высшего дивизиона.