«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел домашнее поражение от «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» в матче 19-го тура китайской Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

Команды долго не могли открыть счет, однако в концовке встречи футболисты «Тяньцзинь» сумели вырвать победу. На 75-й минуте точным ударом отметился Шадаш, а на 83-й минуте Альберто Килес закрепил успех своей команды, установив окончательный результат.

Результат матча Шанхай Шэньхуа Шанхай 0:2 Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Тяньцзинь 0:1 Xadas 75' Шанхай Шэньхуа: Вилсон Манафа, Шуай Ян, Чжу Чэньцзе, Гао Тяньи ( Ян Цзэсян 64' ), Ван Хайцзянь, У Си, Се Пэнфэй ( Жуан Карлуш Тейшейра 63' ), Чхан Шиничхи, Рафаэл Ратан, Луис Нлаво, Xue Qinghao Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер: Аитор Кордоба Керехета, Ван Цюмин ( Ji Shengpan 63' ), Ба Дунь ( Гуо Хао 63' ), Альберто Куилес, Гильерме Шеттине ( У Синхань 63' ), Се Вэйцзюнь, Huang Jiahui, Xadas, Sun Ming Him, Yang Wei ( Wang Xianjun 57' ), Yan Bingliang Жёлтая карточка: Yang Wei 14' (Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер)

Статистика матча 5 Удары в створ 1 4 Удары мимо 3 47 Владение мячом 53 4 Угловые удары 2 3 Офсайды 2 6 Фолы 9

По итогам тура «Шанхай Шэньхуа» с 19 набранными очками остался на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Китая. «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», набрав 11 баллов, поднялся на 15-е место в зоне таблицы высшего дивизиона.