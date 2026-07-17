Агент Александр Клюев, представлявший интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о будущем российского хавбека.

Александр Головин globallookpress.com

«Александр готовится к сезону с "Монако", у него действующий контракт. Если будет какие-то новости, то клуб сделает официальное заявление. А комментировать слухи нет смысла. К Головину всегда есть интерес, поэтому появляются такие новости. Но стоит доверять только официальной информации», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Ранее была информация, что в услугах Головина заинтересованы «Зенит» и клубы Саудовской Аравии.

Сейчас на руках у Головина контракт еще на три года с заработной платой 3,5 миллионов евро. Сумма трансфера же может составить 15-20 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Головина 35 матчей во всех турнирах, пять голов и шесть ассистов.