Мадридский «Реал» больше не рассматривает возможность приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщил журналист Мигель Серрано.

По информации источника, руководство «сливочных» отказалось от идеи трансфера из-за медицинских рисков. В клубе обеспокоены состоянием здоровья 30-летнего испанца, который за последние годы перенёс несколько серьёзных травм колена.

Кроме того, «Реал» не устроили финансовые условия потенциальной сделки. Мадридский клуб был готов заплатить за Родри не более 50 миллионов евро, тогда как «Манчестер Сити» оценивает одного из своих лидеров в 70-80 миллионов евро.