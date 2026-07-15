«Лиепая» одержала победу над «Дечич» (2:1) в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций.

Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Давор Контич на 12-й минуте.

У «Лиепая» голами отметились Кивон Лейдсман на 45+1-й минуте и Феллипе Виейра на 61-й минуте.

Результат матча

Дечич Тузи 1:2 Лиепая Латвия. Высшая лига

1:0 Davor Kontic 12' 1:1 Kyvon Leidsman 45+1' 1:2 Fellipe Vieira 61'

Дечич: Джонатан Дрешай, Лазарь Мараш ( Pjeter Ljuljduraj 69' ), Леон Уйкай, Danilo Radosevic, Nikola Braunovic, Aldin Adzovic ( Матия Божанович 70' ), Davor Kontic ( Petar Ivanovic 81' ), Aleksa Cetkovic ( Jovan Mugosa 70' ), Balsa Radusinovic ( Петар Павличевич 70' ), Sinisa Stanisavic, Uros Djuranovic

Лиепая: Давис Ошс, Владислав Сорокин, Ede Oloko ( Кирилл Ильин 90' ), Fellipe Vieira ( Djibril Gueye 84' ), Kyvon Leidsman ( Abiodun Ogunniyi 59' ), Amar Haidara, Rodolphe Ekou, Leonel Strumia, Andriy Korobenko ( Vjaceslavs Isajevs 46' ), Ilja Korotkovs, Bart Straalman

Жёлтые карточки: Balsa Radusinovic 19', Aldin Adzovic 26' — Abiodun Ogunniyi 84', Давис Ошс 87', Владислав Сорокин 90'