«Лиепая» одержала победу над «Дечич» (2:1) в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Давор Контич на 12-й минуте.
У «Лиепая» голами отметились Кивон Лейдсман на 45+1-й минуте и Феллипе Виейра на 61-й минуте.
Результат матча
ДечичТузи1:2ЛиепаяЛатвия. Высшая лига
1:0 Davor Kontic 12' 1:1 Kyvon Leidsman 45+1' 1:2 Fellipe Vieira 61'
Дечич: Джонатан Дрешай, Лазарь Мараш (Pjeter Ljuljduraj 69'), Леон Уйкай, Danilo Radosevic, Nikola Braunovic, Aldin Adzovic (Матия Божанович 70'), Davor Kontic (Petar Ivanovic 81'), Aleksa Cetkovic (Jovan Mugosa 70'), Balsa Radusinovic (Петар Павличевич 70'), Sinisa Stanisavic, Uros Djuranovic
Лиепая: Давис Ошс, Владислав Сорокин, Ede Oloko (Кирилл Ильин 90'), Fellipe Vieira (Djibril Gueye 84'), Kyvon Leidsman (Abiodun Ogunniyi 59'), Amar Haidara, Rodolphe Ekou, Leonel Strumia, Andriy Korobenko (Vjaceslavs Isajevs 46'), Ilja Korotkovs, Bart Straalman
Жёлтые карточки: Balsa Radusinovic 19', Aldin Adzovic 26' — Abiodun Ogunniyi 84', Давис Ошс 87', Владислав Сорокин 90'
По сумме двух встреч «Лиепая» (2:1 и 1:0) пробилась во второй раунд квалификации Лиги конференций. «Дечич» завершил свое выступление на турнире.