Славен Билич может во второй раз в карьере возглавить сборную Хорватии. По информации talkSPORT, стороны уже достигли договоренности о сотрудничестве.

Славен Билич globallookpress.com

Сообщается, что 57-летний хорватский специалист согласовал все основные условия контракта с национальной федерацией. Официальное объявление о его назначении ожидается в течение ближайших суток.

Билич уже работал с национальной командой Хорватии с 2006 по 2012 год. За этот период сборная дошла до четвертьфинала чемпионата Европы 2008 года.

После ухода из сборной тренер возглавлял ряд клубов, в том числе московский «Локомотив», с которым в сезоне-2012/13 финишировал на девятом месте в чемпионате России. Последним местом работы Билича был саудовский «Аль-Фатех», который он покинул в 2024 году.