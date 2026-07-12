Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном трансфере хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

Алексей Батраков globallookpress.com

«Какие-то разговоры ходили, но в конце выяснилось, что это больше делали медиа, чем действительно был интерес со стороны "ПСЖ". Мне кажется, с каждым днем ближе к старту чемпионата вероятность все больше, что он останется. И это пойдет ему только на пользу», — приводит слова Гурцкая « Спорт-Экспресс ».

В минувшем сезоне Батраков забил 17 голов и оформил 12 результативных передач за «Локомотив» в 36 матчах во всех турнирах.