Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис прокомментировал победу команды над Бельгией в четвертьфинале ЧМ-2026.

Фабиан Руис globallookpress.com

Испанский хавбек отметил, что команда ожидала непростого противостояния, поскольку бельгийцы являются очень сильным соперником. По словам Руиса, футболисты уже начинают привыкать к тому, что Микель Мерино регулярно забивает решающие мячи в концовках встреч и приносит команде важные победы.

«Выйти в полуфинал чемпионата мира — это уникальное чувство. Нет ничего прекраснее. Такие моменты навсегда остаются в памяти», — приводит слова Руиса Mundo Deportivo.

Напомним, в четвертьфинале мирового первенства команда Луиса де ла Фуэнте одержала победу над Бельгией со счетом 2:1 и завоевала путевку в полуфинал, где сыграет против сборной Франции.