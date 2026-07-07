«КуПС» из Финляндии обыграл в гостях северомакедонский «Вардар» в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:0.
Голами в составе победителей отметились Брахим Магасса и Боб Нии Арма на 45-й и 49-й минутах встречи. Хозяева на 75-й минуте остались в меньшинстве после удаления Неманьи Босанчича.
Результат матча
ВардарЛига чемпионов. Квалификация0:2KuPSЛига чемпионов. Квалификация
0:1 Brahima Magassa 45' 0:2 Боб Нии Арма 49'
Вардар: Давор Талеский, Дарко Велковски, Мислав Матич, Бобан Николов, Диего Кастаньеда (Димитр Данев 62'), Мигел Пирес (Дориан Бабунски 76'), Горан Закарич, Georgije Jankulov, Ian Lucas Puleio Araya (Михаил Маневски 54'), Joaquin Torres (Жерсон Родригес 46'), Azer Omeragikj (Неманья Босанчич 62')
KuPS: Йоханнес Крайдль, Боб Нии Арма (Saku Heiskanen 86'), Касим Адамс, Петтери Пеннанен, Gustav Engvall (Саку Саволайнен 68'), Jaime Moreno (Пётр Пажишек 62'), Tommi Jyry (Кельвин Кабуйе 86'), Valentin Gasc, Clinton Antwi, Brahima Magassa, Akseli Puukko (Saikou Touray 68')
Жёлтые карточки: Мислав Матич 30', Неманья Босанчич 71', Бобан Николов 80', Димитр Данев 90+2' — Gustav Engvall 68'
Красная карточка: Неманья Босанчич 75' (Вардар)
Ответная встреча состоится 14 июля в Куопио.