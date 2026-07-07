Голами в составе победителей отметились Брахим Магасса и Боб Нии Арма на 45-й и 49-й минутах встречи. Хозяева на 75-й минуте остались в меньшинстве после удаления Неманьи Босанчича .

«КуПС» из Финляндии обыграл в гостях северомакедонский «Вардар» в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:0.

1.90

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