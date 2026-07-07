Российский нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов сообщил, что успешно перенес хирургическое вмешательство после серьезного повреждения мениска.

Федор Чалов globallookpress.com

«Сегодня прошла операция в Лондоне, как сказал врач — успешно, а значит буду восстанавливаться и готовиться к сезону уже индивидуально. Спасибо всем за слова поддержки, продолжаем работать, и ни на секунду не падаем духом», — написал Чалов в своем Telegram-канале.

Напомним, что вторую часть минувшего клубного сезона-2025/26 28-летний футболист провел в чемпионате Турции, где на правах аренды защищал цвета «Кайсериспора».

В составе турецкого коллектива форвард выходил на поле в 14 официальных поединках, сумев записать в свой актив два забитых мяча и одну результативную передачу.