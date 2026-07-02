Полузащитник «Барселоны» и испанской национальной команды Ламин Ямаль поделился мыслями о будущем противостоянии на поле с защитником мадридского «Реала» Марком Кукурельей в матчах «эль класико».

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Я сказал Кукурелье, что он выйдет в стартовом составе на первое "эль класико", но не на второе, потому что я его просто съем», — приводит слова футболиста издание The Touchline в социальной сети Х.

На данный момент оба футболиста защищают цвета сборной Испании на чемпионате мира — 2026, где «красная фурия» уверенно квалифицировалась в стадию плей-офф с первой строчки в группе Н. Уже сегодня, 2 июля, в 22:00 испанцам предстоит провести поединок 1/16 финала против сборной Австрии.