24 июня в 02:00 мск сборные Панамы и Хорватии встретятся в поединке 2-го тура группы L на ЧМ-2026. О том, где и как смотреть игру, читайте в этом анонсе.

Панама и Хорватия после первого тура аутсайдеры группы. Панама минимально проиграла Гане, хотя смогла дать бой африканской сборной. А вот у Хорватии выдалась тяжелая игра с англичанами, конкуренции с которыми коллектив Златко Далича выдержать не сумел и проиграл 2:4.

Поражение для Хорватии не означает вылет из ЧМ. В игру за плей-офф «шашечных» вернет победа. Сегодня у них хороший шанс. Учитывая уровень соперника, объяснить причину неудачи бронзовому призеру мундиаля 2022 будет сложно.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru высоко оценили шансы Хорватии на успех. В этом прогнозе они дали свои ставки на тотал.

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 7.20 — победит Панама, 4.40 — будет ничья, 1.50 — победит Хорватия.

ИИ предсказал крупную победу сборной Хорватии со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Панама — Хорватия смотрите на LiveCup.Run. Там же доступна статистика и составы команд.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Панама — Хорватия в подробном онлайн-репортаже.