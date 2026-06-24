Новоиспеченный рулевой мадридского «Реала» Жозе Моуринью высказал свое мнение по поводу критических замечаний в адрес игровой модели лондонского «Арсенала» в прошлом игровом году.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Мне не нравится такая критика. Я с ней не согласен. Люди работают и пытаются побеждать, используя лучшие качества своей команды. Что касается "Арсенала", считаю, если бы они пытались стать второй версией "Манчестер Сити", вероятно, не выиграли бы чемпионат. Но они выиграли. Поэтому нужно уважать победителей», — приводит слова португальца Vanity Fair.

Стоит напомнить, что по итогам сезона-2025/2026 «канониры» завоевали золотые медали английской Премьер-лиги, а также пробились в финальный поединок Лиги чемпионов, где в борьбе уступили французскому «ПСЖ» в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время (3:4 пен.).