Полузащитник «Локомотива» Александр Коваленко высказался о своем переходе в стан «железнодорожников».

Александр Коваленко fclm.ru

Напомним, что футболист перешел в московский клуб из «Сочи» на правах аренды до конца следующего сезона.

«Про интерес от "Локомотива" я узнал сразу. Были и варианты с другими командами. Мы долго обсуждали с семьёй, агентами и пришли к общему знаменателю, что поехать в "Локомотив" — лучший выбор. Почти все игроки русские, молодые. Команда перспективная, сильная, заняла третье место в прошлом сезоне — бронзовый призёр РПЛ. Года три назад, когда я был в "Крыльях Советов", был вариант, тогда по ряду обстоятельств переход не сложился.

С Михаилом Михайловичем Галактионовым я работал в молодёжной сборной, он меня знает. Здесь, в "Локомотиве", у меня много друзей, знакомых, с которыми раньше пересекался в других футбольных клубах. Больше всего моему приходу обрадовались Сергей Пиняев и Никита Салтыков, потому что хорошо с ними знаком, раньше вместе играли.

Михаил Михайлович поздравил меня с прибытием в расположение "Локомотива". Сказал, что никаких поблажек не будет. Если буду хорошо тренироваться, то заслужу место в старте, а если буду плохо тренироваться, то и играть не буду. Всё по факту и понятно. Чтобы больше играть, нужна дисциплина — как на футбольном поле, так и в тренажёрном зале, и в бытовых моментах. Везде и во всём нужны баланс и дисциплина. Думаю, после этого я смогу закрепиться в составе.

Командные достижения всегда на первом месте. Считаю, что коллектив здесь сильный, ребята по потенциалу ничем не хуже того же "Зенита", "Краснодара", все готовы с ними биться. И мы будем это делать. Личные цели? Закрепиться в стартовом составе. Конкуренция здесь высокая, легко не будет», — приводит слова Коваленко пресс-служба «Локомотива».

В минувшем сезоне полузащитник провел за «Сочи» 24 матча в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.