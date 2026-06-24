Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу над Катаром (3:1) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

В составе номинальных хозяев поля голы записали на свой счет Керим-Сэм Алайбегович на 29-й минуте и Эрмин Махмич на 81-й минуте.

На 34-й минуте встречи защитник сборной Катара Султан Аль-Браке оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Катарская национальная команда забила единственный гол на 42-й минуте благодаря точному удару Хасана Аль-Хайдоса.

Результат матча

Босния и ГерцеговинаСараевоБосния и Герцеговина3:1КатарКатарДоха
1:0 Керим Алайбегович 29' 1:1 Хасан Аль-Хайдос 42' 2:1 Эрмин Махмич 80'
Босния и Герцеговина:  Никола Васильев,  Арьян Малич (Амар Мемич 45'),  Никола Катич (Dennis Hadzikadunic 63'),  Степан Раделич,  Зеад Колашинац,  Иван Башич,  Иван Шуньич (Беньямин Тахирович 45'),  Эсмир Байрактаревич,  Керим Алайбегович (Dzenis Burnic 82'),  Эрмедин Демирович,  Эдин Джеко (Эрмин Махмич 64')
Катар:  Махмуд Абунада,  Джассем Абулсаллам (Абдулязиз Хатем 45'),  Султан аль-Брейк,  Исса Лэй,  Буалем Хухи,  Педру Мигел,  Карим Будьяф (Альмоез Али 72'),  Ахмед Фатехи (Мохамед Аль-Маннаи 79'),  Хасан Аль-Хайдос (Ахмед Аль-Ганехи 56'),  Акрам Афиф,  Эдмилсон Жуниор (Ахмед Алаэльдин 79')
Жёлтые карточки:  Эрмин Махмич 82'  —  Ахмед Фатехи 78'

По итогам этого противостояния сборная Боснии и Герцеговины заняла 3-е место в группе В с 4 очками в активе. Национальная команда попала в рейтинг сборных, занявших 3-ю строчку.

Сборная Катара расположилась на последней 4-й позиции с одним баллом в активе и завершила свое выступление на турнире.