Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу над Катаром (3:1) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026.
В составе номинальных хозяев поля голы записали на свой счет Керим-Сэм Алайбегович на 29-й минуте и Эрмин Махмич на 81-й минуте.
На 34-й минуте встречи защитник сборной Катара Султан Аль-Браке оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Катарская национальная команда забила единственный гол на 42-й минуте благодаря точному удару Хасана Аль-Хайдоса.
Результат матча
По итогам этого противостояния сборная Боснии и Герцеговины заняла 3-е место в группе В с 4 очками в активе. Национальная команда попала в рейтинг сборных, занявших 3-ю строчку.
Сборная Катара расположилась на последней 4-й позиции с одним баллом в активе и завершила свое выступление на турнире.