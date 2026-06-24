Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу над Катаром (3:1) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе номинальных хозяев поля голы записали на свой счет Керим-Сэм Алайбегович на 29-й минуте и Эрмин Махмич на 81-й минуте.

На 34-й минуте встречи защитник сборной Катара Султан Аль-Браке оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Катарская национальная команда забила единственный гол на 42-й минуте благодаря точному удару Хасана Аль-Хайдоса.

Результат матча Босния и Герцеговина Сараево 3:1 Катар Доха 1:0 Керим Алайбегович 29' 1:1 Хасан Аль-Хайдос 42' 2:1 Эрмин Махмич 80' Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Арьян Малич ( Амар Мемич 45' ), Никола Катич ( Dennis Hadzikadunic 63' ), Степан Раделич, Зеад Колашинац, Иван Башич, Иван Шуньич ( Беньямин Тахирович 45' ), Эсмир Байрактаревич, Керим Алайбегович ( Dzenis Burnic 82' ), Эрмедин Демирович, Эдин Джеко ( Эрмин Махмич 64' ) Катар: Махмуд Абунада, Джассем Абулсаллам ( Абдулязиз Хатем 45' ), Султан аль-Брейк, Исса Лэй, Буалем Хухи, Педру Мигел, Карим Будьяф ( Альмоез Али 72' ), Ахмед Фатехи ( Мохамед Аль-Маннаи 79' ), Хасан Аль-Хайдос ( Ахмед Аль-Ганехи 56' ), Акрам Афиф, Эдмилсон Жуниор ( Ахмед Алаэльдин 79' ) Жёлтые карточки: Эрмин Махмич 82' — Ахмед Фатехи 78'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 4 Удары мимо 6 55 Владение мячом 45 5 Угловые удары 5 1 Офсайды 3 9 Фолы 14

По итогам этого противостояния сборная Боснии и Герцеговины заняла 3-е место в группе В с 4 очками в активе. Национальная команда попала в рейтинг сборных, занявших 3-ю строчку.

Сборная Катара расположилась на последней 4-й позиции с одним баллом в активе и завершила свое выступление на турнире.