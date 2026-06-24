Каталонская «Барселона» проявляет серьезный интерес к подписанию 29-летнего нападающего «Реал Сосьедада» Микеля Оярсабаля, о чем сообщает авторитетный испанский ресурс El Chiringuito.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

По информации источника, «сине-гранатовые» активно изучают трансферный рынок в поисках усиления атакующей линии, которая заметно ослабла после недавнего ухода звездного польского форварда Роберта Левандовского.

Изначально приоритетной целью каталонцев на эту позицию являлся аргентинец Хулиан Альварес из мадридского «Атлетико», однако ситуация вокруг его возможного перехода остается крайне нестабильной и неопределенной. Поэтому руководство «Барселоны» переключило внимание на кандидатуру Оярсабаля, рассматривая лидера баскского клуба в качестве идеальной и более доступной альтернативы.

В минувшем сезоне Микель провел за «Реал Сосьедад» 40 официальных матчей во всех турнирах, в которых сумел забить 18 мячей и отдать четыре результативные передачи на партнеров.