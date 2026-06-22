В группе G чемпионата мира сыграют Новая Зеландия и Египет. Команды встретятся 22 июня в 04:00 по мск. В нашем анонсе расскажем, где и как смотреть матч.

Обе команды после первого тура набрали по одному очку. Новая Зеландия расписала результативную ничью 2:2 с Ираном, а Египет сыграл 1:1 с Бельгией. Таким образом, ко второму туру в квартете все команды остаются в равных условиях.

Сегодняшний поединок может приблизить одну из команд к выходу в плей-офф. При этом ни одна из них ни разу не выходила из группы на мундиале.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17. Еще одна ставка за 2.07 доступна здесь.

Котировки букмекеров на игру: 6.40 — победа Новой Зеландии, 4.10 — ничья, 1.58 — победа Египта.

Прогноз искусственного интеллекта: матч выиграет сборная Египта со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Новая Зеландия — Египет смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Новая Зеландия — Египет в подробном онлайн-репортаже.