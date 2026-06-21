Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Египта.

Крис Вуд globallookpress.com

«Мы знаем, что победа будет значить для обеих стран. Это принесёт четыре очка, чего должно быть достаточно для выхода в 1/16 финала.

Стать первой командой из Новой Зеландии, выигравшей матч чемпионата мира, будет огромным достижением, и это то, что нас действительно мотивирует», — приводит слова Вуда ФИФА.

Матч между сборными Новой Зеландии и Египта состоится 22-го июня в 04:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.