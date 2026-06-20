Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высоко оценил выступление нападающего сборной Англии Гарри Кейна на чемпионате мира — 2026.

Гарри Кейн globallookpress.com

«На данный момент у него лучший удар в мире как головой, так и ногой. Поразительно, как он контролирует подобные мячи. Если Англия продолжит играть в том же духе, она определенно будет на самом верху», — приводит слова футболиста Bild.

Напомним, что 17 июня в матче стартового тура группового раунда англичане обыграли Хорватию со счетом 4:2, а 32-летний форвард отметился в этой встрече забитым дублем.

Свой следующий поединок на мундиале подопечные Гарета Саутгейта проведут во вторник, 23 июня, против национальной команды Ганы, игра начнется в 23:00 по московскому времени.