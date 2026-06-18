Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение о работе арбитров женского пола на чемпионате мира 2026-го года.

Владислав Радимов globallookpress.com

Напомним, что в матче ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР (1:1) главным арбитром была американка Тори Пенсо.

«Я считаю, что на мужском чемпионате мира должны судить только мужчины. Не потому, что я против женщин, а потому что для многих мужчин‑судей, которые заслуживают, это верхушка вообще всей судейской карьеры.

Они из‑за этого не попадают, там же количество судей ограничено. Не потому, что судья (Пенсо) плохая», — сказал Радимов «Матч ТВ».