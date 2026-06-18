Сборная Чехии сыграла вничью с командой ЮАР в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 — 1:1.

Чехия — ЮАР globallookpress.com

Чехия вышла вперед уже на шестой минуте после точного удара Михал Садилека. На 83-й минуте в ворота европейской команды был назначен пенальти, который реализовал Тебохо Мокоена.

Результат матча Чехия Прага 1:1 ЮАР Кейптаун 1:0 Михал Садилек 6' 1:1 Тебохо Мокоена 83' пен. Чехия: Матей Коварж, Томаш Голеш, Робин Гранач, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфаль, Владимир Дарида ( Ярослав Зелены 55' ), Лукаш Черв ( Давид Зима 78' ), Михал Садилек ( Лукаш Провод 67' ), Александр Сойка ( Павел Шульц 55' ), Патрик Шик, Адам Гложек ( Tomas Soucek 67' ) ЮАР: Ронвен Уильямс, Име Окон, Кхулисо Мудау, Осуин Апполлис, Тапело Масеко ( Камогело Себелебеле 84' ), Джейден Адамс ( Релебохиле Мофокенг 45' ), Тебохо Мокоена, Таленте Мбата, Обрей Модиба, Икраам Рейнерс ( Эвиденс Макгопа 66' ), Mbokazi Жёлтые карточки: Ладислав Крейчи 75' — Тебохо Мокоена 33', Таленте Мбата 40'

Статистика матча 3 Удары в створ 4 8 Удары мимо 5 38 Владение мячом 62 5 Угловые удары 5 2 Офсайды 3 12 Фолы 10

Команды набрали по баллу и по-прежнему занимают третье (Чехия) и четвертое (ЮАР) места в группе А.

В следующем туре чехи сыграют против мексиканцев, а ЮАР встретится с Южной Кореей. Обе встречи пройдут 25 июня.