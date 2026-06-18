Сборная Чехии сыграла вничью с командой ЮАР в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 — 1:1.
Чехия вышла вперед уже на шестой минуте после точного удара Михал Садилека. На 83-й минуте в ворота европейской команды был назначен пенальти, который реализовал Тебохо Мокоена.
Результат матча
ЧехияПрага1:1ЮАРКейптаун
1:0 Михал Садилек 6' 1:1 Тебохо Мокоена 83' пен.
Чехия: Матей Коварж, Томаш Голеш, Робин Гранач, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфаль, Владимир Дарида (Ярослав Зелены 55'), Лукаш Черв (Давид Зима 78'), Михал Садилек (Лукаш Провод 67'), Александр Сойка (Павел Шульц 55'), Патрик Шик, Адам Гложек (Tomas Soucek 67')
ЮАР: Ронвен Уильямс, Име Окон, Кхулисо Мудау, Осуин Апполлис, Тапело Масеко (Камогело Себелебеле 84'), Джейден Адамс (Релебохиле Мофокенг 45'), Тебохо Мокоена, Таленте Мбата, Обрей Модиба, Икраам Рейнерс (Эвиденс Макгопа 66'), Mbokazi
Жёлтые карточки: Ладислав Крейчи 75' — Тебохо Мокоена 33', Таленте Мбата 40'
Команды набрали по баллу и по-прежнему занимают третье (Чехия) и четвертое (ЮАР) места в группе А.
В следующем туре чехи сыграют против мексиканцев, а ЮАР встретится с Южной Кореей. Обе встречи пройдут 25 июня.