Сборная Ганы одержала победу над командой Панамы (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Гана — Панама globallookpress.com

Единственный мяч был забит уже на пятой добавленной минуте — отличился Калеб Йиренки. Убежали ганцы в контратаку, Томас-Асанте на левом фланге ушёл от подката защитника, оказался в штрафной и прострелил во вратарскую мимо Москеры, а Йиренки с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

Результат матча Гана Аккра 1:0 Панама Панама 1:0 Caleb Yirenkyi 90+5' Гана: Лоуренс Ати-Зиги ( Benjamin Asare 45' ), Марвен Сеная, Джером Опоку, Гидеон Менса, Эрнест Нуама ( Абдул Фатаву 58' ), Элиша Овусу ( Кваси Сибо 78' ), Камал Дин Сулемана ( Брендон Томас-Асанте 58' ), Энтойн Семеньо, Джордан Айю ( Принс Квабена Аду 87' ), Jonas Adjei Adjetey, Caleb Yirenkyi Панама: Орландо Москера, Сесар Блэкман ( Анибал Годой 90' ), Микаэль Мурильо, Хосе Кордоба, Хосе Луис Родригес ( Исмаэль Диас 74' ), Кристиан Мартинес ( Azarias Londono 63' ), Эдгар Барсенас, Карлос Харви, Андрес Андраде, Cecilio Waterman ( Хосе Фахардо 63' ), Jiovany Ramos Жёлтые карточки: Caleb Yirenkyi 16' — Сесар Блэкман 72'

Статистика матча 2 Удары в створ 3 4 Удары мимо 5 38 Владение мячом 62 2 Угловые удары 2 4 Офсайды 1 8 Фолы 10

После этого матча у команды Ганы 3 очка и 2-е место в группе L, которую возглавляет с 3 баллами сборная Англии. Панама и Хорватия очков не набрали.

Во 2-м туре англичане 23 июня сыграют против Ганы, а хорваты 24 июня сразятся с Панамой.