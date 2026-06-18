Сборная Ганы одержала победу над командой Панамы (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Единственный мяч был забит уже на пятой добавленной минуте — отличился Калеб Йиренки. Убежали ганцы в контратаку, Томас-Асанте на левом фланге ушёл от подката защитника, оказался в штрафной и прострелил во вратарскую мимо Москеры, а Йиренки с близкого расстояния переправил мяч в сетку.
Результат матча
ГанаАккра1:0ПанамаПанама
1:0 Caleb Yirenkyi 90+5'
Гана: Лоуренс Ати-Зиги (Benjamin Asare 45'), Марвен Сеная, Джером Опоку, Гидеон Менса, Эрнест Нуама (Абдул Фатаву 58'), Элиша Овусу (Кваси Сибо 78'), Камал Дин Сулемана (Брендон Томас-Асанте 58'), Энтойн Семеньо, Джордан Айю (Принс Квабена Аду 87'), Jonas Adjei Adjetey, Caleb Yirenkyi
Панама: Орландо Москера, Сесар Блэкман (Анибал Годой 90'), Микаэль Мурильо, Хосе Кордоба, Хосе Луис Родригес (Исмаэль Диас 74'), Кристиан Мартинес (Azarias Londono 63'), Эдгар Барсенас, Карлос Харви, Андрес Андраде, Cecilio Waterman (Хосе Фахардо 63'), Jiovany Ramos
Жёлтые карточки: Caleb Yirenkyi 16' — Сесар Блэкман 72'
После этого матча у команды Ганы 3 очка и 2-е место в группе L, которую возглавляет с 3 баллами сборная Англии. Панама и Хорватия очков не набрали.
Во 2-м туре англичане 23 июня сыграют против Ганы, а хорваты 24 июня сразятся с Панамой.