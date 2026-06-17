17 июня в группе L чемпионата мира 2026 сыграют сборные Англии и Хорватии. Игра начнется в 23:00 мск. В этом анонсе расскажем где и как смотреть игру, статистику встречи и стартовые составы команд.

Сборная Англии — номер 4 в списке ФИФА. Команда Томаса Тухеля входит в топ-3 претендентов на победу в турнире. Накануне встречи англичане провели две товарищеских встречи, в рамках которых обыграли Новую Зеландию (1:0) и Коста-Рику (3:0).

Хорватия находится на 11-й строчке в рейтинге ФИФА. В отличие от соперника, «шашечные» в список фаворитов не входят. При этом последних два мундиаля команда Златко Далича имела успех, выиграв серебро в 2018 и бронзу в 2022 году. Так что шансы на выход в плей-офф у хорватов неплохие. В июне у них было два контрольных матча. Они проиграли Бельгии (0:2) и выиграли у Словении (2:1).

Последняя встреча сборных Англии и Хорватии на ЧМ была в 2018 году. Тогда хорватская команда обыграла англичан в полуфинале.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставкой за 1.74. Также редакция предложила ставки на голы, с которыми можно ознакомиться здесь.

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.73 — победа сборной Англии, 3.80 — ничья, 5.40 — победа сборной Хорватии.

ИИ считает, что нужно ставить на победу Хорватии со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Англия — Хорватия и стартовые составы команд смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Англия — Хорватия в подробном онлайн-репортаже.