Сборная Австрии сыграет со сборной Иордании в первом туре группы J чемпионата мира. Матч состоится 17 июня в 07:00 мск. Где и как смотреть игру, подробнее в нашем анонсе.

После трех побед подряд сборная Австрии постарается продлить свою серию. Учитывая, что Иордания откровенно самый слабый соперник квартета, для австрийцев сегодня крайне важно набрать 3 очка. Перед этим команда обыграла Гану, Южную Корею и Тунис.

Для Иордании это первый чемпионат мира в истории сборной. По сути команда уже совершила исторический прорыв, пройдя в финальную часть мирового первенства. Но сможет ли она прыгнуть выше головы? Ранее «рыцари» не смогли победить в пяти поединках подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.75.

Котировки букмекеров: 1.37 — победа сборной Австрии, 5.20 — ничья, 9.50 — победа сборной Иордании.

Прогноз ИИ: матч закончится победой сборной Австрии со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Австрия — Иордания смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Австрия — Иордания в подробном онлайн-репортаже.