Вингер вылетевшей в Сегунду «Жироны» Виктор Цыганков может пойти на повышение и пополнить ряды «Барселоны».

Виктор Цыганков globallookpress.com

Как сообщает издание Diario Sport, каталонский клуб рассматривает возможность подписания 28‑летнего футболиста в качестве малобюджетного варианта для усиления состава.

После того как «Жирона» покинула Примеру, Цыганков не намерен оставаться в клубе и намерен разорвать контракт или перейти в другой клуб. За него «блауграна» готова отдать несколько молодых футболистов из второй команды.

Всего в этом сезоне Цыганков сыграл 34 матча, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.