Сборная Саудовской Аравии сыграла вничью с командой Уругвая (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Саудовская Аравия — Уругвай globallookpress.com

Счет на 41-й минуте открыли саудиты. Угловой заработали аравийцы, в результате Муслера среагировал на опасный удар Канно головой, но мяч не прижал. А набежавший Абдулела Аль-Амри из вратарской протолкнул мяч в сетку.

На 80-й минуте уругвайцы отыгрались. Вильяс нанёс удар головой после очередной подачи в штрафную Саудовской Аравии, Аль-Оваис парировал мяч, а Араухо Вильчес моментально добил в угол ворот.

Результат матча Саудовская Аравия Эр-Рияд 1:1 Уругвай Монтевидео 1:0 Абдулела Аль-Амри 41' 1:1 Максимилиано Араухо 80' Саудовская Аравия: Мохаммед Аль-Оваис, Сауд Абдулхамид ( Абдулла аль-Хамдан 90' ), Абдулела Аль-Амри, Хассан ат-Тамбакти, Мотеб Аль-Харби ( Ала'а Аль-Хаджи 90' ), Мохаммед Абу Аль-Шамат, Мохаммед Канно, Абдулла аль-Хайбари, Салем Аль-Давсари, Мусаб аль-Джувайр ( Нассер Аль-Давсари 63' ), Фирас Аль-Бурайкан ( Али Ладжами 90' ) Уругвай: Фернандо Муслера, Матиас Винья ( Хуан Санабрия 45' ), Матиас Оливера, Себастьян Касерес, Гильермо Варела, Максимилиано Араухо ( Брайан Родригес 81' ), Федерико Вальверде, Родриго Бентанкур, Мануэль Угарте ( Николас де ла Крус 72' ), Дарвин Нуньес ( Агустин Каноббио 45' ), Федерико Виньяс ( Родриго Агирре 90' ) Жёлтая карточка: Абдулела Аль-Амри 44' (Саудовская Аравия)

Статистика матча 3 Удары в створ 10 3 Удары мимо 11 33 Владение мячом 67 4 Угловые удары 14 0 Офсайды 6 11 Фолы 6

После этого матча у всех команд в группе Н по 1 очку. Во втором туре сборная Саудовской Аравии 21 июня сыграет с Испанией, а уругвайцы 22 июня встретятся с Кабо-Верде.