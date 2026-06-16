Сборная Саудовской Аравии сыграла вничью с командой Уругвая (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет на 41-й минуте открыли саудиты. Угловой заработали аравийцы, в результате Муслера среагировал на опасный удар Канно головой, но мяч не прижал. А набежавший Абдулела Аль-Амри из вратарской протолкнул мяч в сетку.
На 80-й минуте уругвайцы отыгрались. Вильяс нанёс удар головой после очередной подачи в штрафную Саудовской Аравии, Аль-Оваис парировал мяч, а Араухо Вильчес моментально добил в угол ворот.
Результат матча
Саудовская АравияЭр-Рияд1:1УругвайМонтевидео
1:0 Абдулела Аль-Амри 41' 1:1 Максимилиано Араухо 80'
Саудовская Аравия: Мохаммед Аль-Оваис, Сауд Абдулхамид (Абдулла аль-Хамдан 90'), Абдулела Аль-Амри, Хассан ат-Тамбакти, Мотеб Аль-Харби (Ала'а Аль-Хаджи 90'), Мохаммед Абу Аль-Шамат, Мохаммед Канно, Абдулла аль-Хайбари, Салем Аль-Давсари, Мусаб аль-Джувайр (Нассер Аль-Давсари 63'), Фирас Аль-Бурайкан (Али Ладжами 90')
Уругвай: Фернандо Муслера, Матиас Винья (Хуан Санабрия 45'), Матиас Оливера, Себастьян Касерес, Гильермо Варела, Максимилиано Араухо (Брайан Родригес 81'), Федерико Вальверде, Родриго Бентанкур, Мануэль Угарте (Николас де ла Крус 72'), Дарвин Нуньес (Агустин Каноббио 45'), Федерико Виньяс (Родриго Агирре 90')
Жёлтая карточка: Абдулела Аль-Амри 44' (Саудовская Аравия)
После этого матча у всех команд в группе Н по 1 очку. Во втором туре сборная Саудовской Аравии 21 июня сыграет с Испанией, а уругвайцы 22 июня встретятся с Кабо-Верде.