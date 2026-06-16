Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа объявил о намерении повесить бутсы на гвоздь после ЧМ-2026.

Гильермо Очоа globallookpress.com

40-летний голкипер выступает на своём шестом мировом первенстве, что является рекордным достижением. Ранее он уже заявлял, что планирует завершить выступления за национальную команду сразу по окончании турнира, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Очоа подчеркнул, что сборная Мексики сыграла ключевую роль в его жизни и карьере, став для него главным ориентиром на протяжении многих лет.

«Сборная Мексики всегда была моим компасом в карьере и жизни. Я не представляю себя без неё», — заявил Очоа в обращении, опубликованном на сайте ФИФА.

За сборную Мексики Очоа провёл 153 матча. Ранее мексиканцы на мундиале победили ЮАР со счетом 2:0.