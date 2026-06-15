Сборные Бельгии и Египта сойдутся в матче первого тура группы G чемпионата мира, который состоится 15 июня в 22:00 мск в Сиэтле. Рассказываем, как и где посмотреть игру.

Сборная Бельгии имеет 4 победы в последних 5 матчах. Коллектив Руди Гарсии накануне обыграл Хорватию 2:0 и разгромил Тунис 5:0. Так что он в хорошей форме.

Египет, напомним, стал четвертым на Кубке африканских наций. После этого у команды было 4 товарищеских матча — победы над Россией 1:0 и Саудовской Аравией 4:0, а также ничья с Испанией 0:0 и поражение от Бразилии 1:2.

В очной серии команд 4 поединка, причем 3 победы в активе египтян и лишь один раз удалось выиграть бельгийцам. Поправят ли «красные дьяволы» эту статистику?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87. Кроме того, есть ставка на тотал за 2.00.

Котировки букмекеров: 1.62 — победа Бельгии, 4.05 — ничья, 6.00 — победа Египта.

Прогноз ИИ: матч закончится победой Бельгии со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Бельгия — Египет смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Бельгия — Египет в подробном онлайн-репортаже.