Легендарный бразильский нападающий Ромарио высказался о ничейном результате сборной Бразилии в матче ЧМ-2026 против Марокко, который завершился со счётом 1:1.

Сборная Бразилии globallookpress.com

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать этот исход неудачей для бразильцев, бывший форвард отметил, что подобная оценка во многом зависит от понимания футбола. По его словам, воспринимать ничью как провал могут те, кто не учитывает уровень соперника и специфику игры.

Ромарио подчеркнул, что сборная Марокко провела качественный матч.

«Марокканцы сыграли лучше, их нельзя было недооценивать. Однако у Бразилии футболисты техничнее», — приводит слова Ромарио твиттер Liberta Depre.