Тренер сборной России Николай Писарев заявил высказался о наличии 11 футболистов из РПЛ на ЧМ-2026.

Николай Писарев globallookpress.com

«Большое представительство футболистов из РПЛ на чемпионате мира говорит о силе чемпионата России. Это указывает на то, что в чемпионе России играют хорошие легионеры. Последние изменения лимита приведут к тому, что качество иностранных футболистов в РПЛ будет улучшаться», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Напомним, что участниками мирового чемпионата из РПЛ являются Дуглас Сантос, Луис Энрик, Сесар Монтес, Луис Чавес, Хуан Касерес, Хазем Мастури, Мохаммад Мохебби, Кевин Ленини, Жилсон Беншимол, Джон Кордоба и Эдгардо Фаринья.