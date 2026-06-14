14 июня в Хьюстоне сборная Германии сыграет со сборной Кюрасао в матче 1-го тура чемпионата мира группы Е. Старт поединка в 20:00 мск. Далее в анонсе можно узнать, где посмотреть игру и стартовые составы команд.

Германия явный фаворит в этой паре. Немцы банально имеют больше опыта и выше по уровню игры, чем соперник. Сборная Кюрасао же новичок на этом турнире. Для нее это первый чемпионат мира в истории. По сути команда уже переписала историю.

Германия уверенно себя чувствует перед стартом игры. К нее 9 побед подряд. Сегодня у коллектива Юлиана Нагельсмана есть отличный шанс выйти в лидеры квартета. Но кто знает, вдруг темная лошадка турнира преподнесет сюрприз.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93. Кроме того, редакция предложила ставку на тотал за 2.63.

Котировки букмекеров: 1.04 — победа Германии, 20.0 — ничья, 60.0 — победа Кюрасао.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Германия — Кюрасао и стартовые составы команд смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Германия — Кюрасао в подробном онлайн-репортаже.