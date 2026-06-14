Игрок сборной Англии Дэн Берн поделился своими мыслями о моральном состоянии команды перед началом чемпионата мира — 2026.

Дэн Берн globallookpress.com

«Думаю, было бы бессмысленно выйти на чемпионат мира и говорить, будто мы не стремимся его выиграть. Это вызов для нас: добавить вторую звезду над эмблемой нашей национальной команды. Теперь, когда мы здесь, я в восторге. Думаю, все началось со стартом турнира… Наверное, именно тогда я по-настоящему проникся атмосферой», — приводит слова Берна Reuters.

Первый матч англичан состоится 17 июня против Хорватии в 23:00 по Москве.