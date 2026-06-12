Испанская «Барселона» намерена подписать новое соглашение с форвардом Ферраном Торресом, сообщает Mundo Deportivo.

Ферран Торрес globallookpress.com

Нынешний контракт 26‑летнего игрока истекает в 2027 году, и каталонцы намерены продлить его до 2030 или 2031 года. Это станет известно после переговоров с окружением нападающего.

На такой шаг «Барселона» решила пойти после того, как решила отпустить Роберта Левандовского и не выкупать трансфер Маркуса Рашфорда.

Ранее клуб собирался включить Торреса в сделку по приобретению нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, но потом от этой идеи отказался.

В этом сезоне Ферран сыграл 49 матчей, забил 21 мяч и сделал 3 ассиста. Сейчас на рынке его оценивают в 50 млн евро.