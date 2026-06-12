Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба высказался о возможном возвращении в национальную команду.

Поль Погба globallookpress.com

«Это пример ультрабонуса. Сначала я должен чувствовать себя хорошо. В любом случае, когда выступаешь за свой клуб, у тебя больше шансов попасть в сборную Франции. Это долгое возвращение, так что не то чтобы я этого не ожидал. Чего мне не хватало, так это ритма. Не будем говорить о технике, потому что тренеры и игроки видят это на тренировках. Это скорее физика, особенно когда ты пережил цепочку травм, в том числе перед дисквалификацией.

Мне нужно чувствовать себя хорошо. Это то, что мне нужно, чтобы вернуться на высокий уровень. Сборная Франции — это бонус. Для любого игрока это мечта. Всё ещё мечтаю продолжать носить эту форму. И её нужно заслужить», — приводит слова Погба L'Équipe.

Напомним, что в минувшем сезоне Погба в шести матчах не смог забить или сделать ассист.