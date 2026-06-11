Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль приступил к тренировкам в национальной команде после травмы. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Стало известно, что Ямаль «полон желания играть и чувствует себя прекрасно». Футболист, вероятно, сможет принять участие в первом матче сборной Испании на групповом этапе чемпионата мира против Кабо-Верде 15-го июня.

Чемпионат мира стартует сегодня, 11-го июня и продлится до 19-го июля. На групповой стадии мундиаля сборная Испании также сыграет против Саудовской Аравии и Уругвая.

Ламин Ямаль провел 2 матча за национальную команду в квалификации ЧМ-2026 и отметился тремя результативными передачами.