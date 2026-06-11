Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от выступления нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ-2026.
По мнению французского специалиста, форвард способен стать одной из главных звезд предстоящего турнира, несмотря на критику, которую получал по ходу сезона.
«Готов поспорить, что Мбаппе подарит нам великолепный чемпионат мира. В этом сезоне его часто критиковали несправедливо, ведь он оказался в кризисной команде "Реала". При этом Килиан сохранил физическую свежесть и не был перегружен. Люди слишком быстро забывают о его исключительном таланте», — приводит слова Венгера Actu Foot.
Чемпионат мира стартует 11 июня 2026 года. Сборная Франции выступит в группе I, где сыграет против команд Сенегала, Норвегии и Ирака.