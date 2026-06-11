Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от выступления нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ-2026.

Арсен Венгер globallookpress.com

По мнению французского специалиста, форвард способен стать одной из главных звезд предстоящего турнира, несмотря на критику, которую получал по ходу сезона.

«Готов поспорить, что Мбаппе подарит нам великолепный чемпионат мира. В этом сезоне его часто критиковали несправедливо, ведь он оказался в кризисной команде "Реала". При этом Килиан сохранил физическую свежесть и не был перегружен. Люди слишком быстро забывают о его исключительном таланте», — приводит слова Венгера Actu Foot.

Чемпионат мира стартует 11 июня 2026 года. Сборная Франции выступит в группе I, где сыграет против команд Сенегала, Норвегии и Ирака.