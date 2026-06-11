Нападающий сборной Бразилии Рафинья высоко оценил игру своего партнёра по национальной команде Винисиуса Жуниора.

Футболист отметил, что Винисиус, несмотря на возраст, уже обладает опытом и качествами лидера, способного решать исход ключевых матчей.

«Он может принести Бразилии шестой титул. Я тоже считаю себя одним из таких игроков в нашей команде», — сказал Рафинья Mundo Deportivo.

Сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти на ЧМ-2026 сыграет в группе с Марокко, Шотландией и Гаити. Первый матч бразильцы проведут против Марокко.