Защитник сборной США Тайлер Адамс высказался о важности успешного выступления команды на домашнем ЧМ-2026 для популяризации футбола в стране.

Сборная США по футболу globallookpress.com

«Этот турнир — наш шанс раз и навсегда изменить то, как люди в США видят футбол. Давление на нас как на хозяев колоссально, но мы видим в этом уникальную возможность. Мы хотим поставить чемпионат мира в один ряд с НФЛ и НБА и заставить соотечественников по-настоящему влюбиться в нашу игру»,— цитирует Адамса The Telegraph.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная США сыграет в одной группе с командами Парагвая, Турции и Австралии.