Жозе Моуринью будет официально представлен в качестве нового главного тренера мадридского «Реала» 10 июня.

Жозе Моуринью globallookpress.com

По данным журналиста Рамона Альвареса де Мона, стороны уже подписали соглашение.

Португальский специалист ранее уже возглавлял «сливочных» — с 2010 по 2013 год. За это время под его руководством команда выиграла чемпионат Испании, Кубок Короля и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне «Реал» остался без трофеев. В начале кампании командой руководил Хаби Алонсо, которого в начале 2026 года сменил Альваро Арбелоа.